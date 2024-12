Regierung legt 400 Milliarden Forint Kreditprogramm für Exporte und ausländische Direktinvestitionen auf

Die Regierung kündigte am Mittwoch ein Kreditprogramm in Höhe von fast 400 Milliarden Forint an, um Exporte und ausländische Direktinvestitionen zu unterstützen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Richárd Szabados, der Staatssekretär für KMU, sagte, das Programm sei Teil des Demján-Sándor-Programms, das darauf abzielt, KMU zu fördern und das BIP-Wachstum auf über 3 Prozent zu steigern.