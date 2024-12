Karácsony schlägt vor, Fahrzeuge von extremen Temposündern zu beschlagnahmen

Gergely Karácsony, der Bürgermeister von Budapest, sagte am Freitag, er werde eine Verordnung vorschlagen, die es den Behörden erlauben würde, die Fahrzeuge von Autofahrern zu beschlagnahmen, die in der Stadt mit weit überhöhter Geschwindigkeit erwischt werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Karácsony teilte auf Facebook mit, er schlage vor, dass die Budapester Versammlung die Regierung auffordert, eine Verordnung nach österreichischem Vorbild auszuarbeiten, die es den Behörden ermöglichen würde, die Autos von Fahrern zu beschlagnahmen, die weit über dem Tempolimit liegen. Nach dem Vorschlag des Bürgermeisters würde das Auto von extremen Temposündern bei einem ersten Verstoß für sechs Monate beschlagnahmt, während es bei Wiederholungstätern eingezogen werden würde. Nach dem in Österreich geltenden Gesetz werden Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um mehr als 80 km/h und außerorts um mehr als 90 km/h überschreiten, mit einer Geldstrafe belegt, ihr Führerschein wird eingezogen und ihr Auto kann dauerhaft beschlagnahmt werden.

Laut Karácsony haben die in der ganzen Stadt installierten Blitzer im ersten Monat 52.926 Temposünder erwischt. Die schwerste Geschwindigkeitsübertretung habe es im 9. Bezirk in der Üllői út gegeben, als ein Autofahrer in einer 50-km/h-Zone 158 km/h gefahren sei. Der Bürgermeister sagte, dass strengere Strafen für extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen notwendig seien, um tödliche Verkehrsunfälle in der Hauptstadt zu vermeiden.