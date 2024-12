Videoton will 2024 mit einem Umsatz von rund 300 Milliarden Forint abschließen

Der ungarische Elektronikhersteller Videoton rechnet damit, das Jahr 2024 mit einem Nettoumsatz von rund 300 Mrd. Forint abzuschließen, sagte der Vorstandsvorsitzende Gábor Széles am Freitag auf einer Veranstaltung zum Jahresende – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Széles räumte einen leichten Umsatzrückgang ein, zum ersten Mal seit 2009, sagte aber, dass das Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen Lage in Europa „gut genug“ abschneide und „optimistisch in die Zukunft blicke“. Er wies darauf hin, dass sich die Mitarbeiterzahl von Videoton in den letzten zehn Jahren kaum verändert habe, während der Umsatz dank der verbesserten Produktivität gestiegen sei. Co-CEO Péter Lakatos sagte, dass einem Nachfragerückgang mit einer geografischen Expansion, einer breiteren Palette von Dienstleistungen und dem Eintritt in neue Industriezweige wie Luftfahrt, Verteidigung und Medizintechnik begegnet werden könne. Er fügte hinzu, dass der Umsatz in 2025 auch sinken könnte. Co-CEO Ottó Sinkó sagte, es stehe ein „schwieriges Jahr“ bevor, aber Videoton rechne nicht mit Entlassungen.