Karácsony fordert die Abwendung tödlicher Verkehrsunfälle in Budapest

Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony hat am Montag nach dem Tod eines Fußgängers, der am Wochenende an einer Straßenbahnhaltestelle von einem Auto angefahren wurde, dazu aufgerufen, tödliche Verkehrsunfälle in der Hauptstadt zu verhindern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ich halte mich an das Prinzip der Nulltoleranz in dieser Angelegenheit“, sagte Karácsony auf Facebook, nachdem er mit dem Budapester Polizeichef Tamás Terdik über die Verkehrssicherheit gesprochen hatte, und fügte hinzu, dass die Abschaffung tödlicher Verkehrsunfälle in Budapest ein realistisches Ziel sei. Alles deutet darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit der Hauptfaktor für den Unfall am Sonntag war, sagte Karácsony. Er sagte, die Installation von Radarkameras in der Hauptstadt könne dazu beitragen, Geschwindigkeitsüberschreitungen zu bestrafen und zu verhindern. Die Hauptaufgabe in dieser Hinsicht liege bei der Polizei, aber auch die Budapester Straßenverwaltung müsse ihren Beitrag leisten, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu, dass der Stadtrat die Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen beschleunigen werde. Außerdem wurde eine Strategie für die Straßenverkehrssicherheit ausgearbeitet, zu der derzeit Konsultationen mit den Berufsverbänden stattfinden, sagte Karácsony. Deren Meinungen werden berücksichtigt, und die Strategie wird im Laufe dieser Woche vorgestellt werden.