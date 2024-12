Orbán lobt Erfolg der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft

Ministerpräsident Viktor Orbán lobte den „enormen Erfolg“ der sechsmonatigen ungarischen EU-Ratspräsidentschaft vor dem EU-Westbalkan-Gipfel am Mittwoch in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei seiner Ankunft auf dem Gipfel sagte Orbán vor den Medien, dass alle Länder des westlichen Balkans während der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft Fortschritte gemacht hätten. „Es gibt kein Land, das nicht von unserer Arbeit profitiert hat, und wenn ich den Schengen-Raum mitzähle, endet diese sechsmonatige Periode mit einem enormen Erfolg“, sagte der Ministerpräsident.

Auf die Frage nach dem Zustand der ungarischen Wirtschaft sagte Orbán, die Regierung messe sich immer an 2010. Er sagte, die Regierung vergleiche immer den Zustand der Wirtschaft vor 2010 mit dem aktuellen Zustand, „und was wir sehen, ist, dass dies ein völlig anderes, viel moderneres Land geworden ist, und wir sind glücklich darüber“. Auf die Frage, ob er glaube, dass die Wirtschaft in Ordnung sei, antwortete der Ministerpräsident: „Sie ist nie in Ordnung; die Wirtschaft ist wie ein Fahrrad, bei dem man ständig in die Pedale treten muss, sonst fällt es um.“ Auf die Frage nach den Plänen der Regierung im Zusammenhang mit der ukrainischen Gaspipeline sagte Orbán, dass man „daran arbeite“.