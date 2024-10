Orbán nimmt am Gipfel des Berliner Prozesses teil

Ministerpräsident Viktor Orbán reiste am Sonntagabend nach Berlin, wo er am zehnten Gipfeltreffen des Berliner Prozesses teilnehmen wird, wie der Pressechef des Ministerpräsidenten mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn wurde aufgrund seines Einflusses auf dem Westbalkan und der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft erneut zu diesem Gipfel eingeladen. Der Berliner Prozess wurde 2014 von Deutschland mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern des westlichen Balkans zu stärken, die EU-Erweiterung zu fördern, die Dynamik des Integrationsprozesses aufrechtzuerhalten und eine wachsende Europaskepsis in der Region zu verhindern. Viktor Orbán wird am Montag auch bilaterale Gespräche mit mehreren Staats- und Regierungschefs führen, die an dem Gipfel teilnehmen, sagte Bertalan Havasi.