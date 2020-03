Orbán: Coronavirus-Epidemie wird bis zur Touristensaison im Juli andauern

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte, der Ausbruch des Coronavirus bedrohe Länder, die stark vom Tourismus abhängig sind, mit einem erheblichen wirtschaftlichen Abschwung. China, fügte er hinzu, habe 5-6 Monate gebraucht, um das Virus zu verlangsamen, was für Europa bedeute, dass die Epidemie bis zum Höhepunkt der Touristensaison im Juli andauern werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bei einer von der ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) organisierten Veranstaltung warnte der Ministerpräsident, dass Vorbereitungen für „brutale Veränderungen“ getroffen werden müssen. „Wenn wir in den nächsten zehn Jahren nur noch so viel tun wie in den vergangenen zehn Jahren, dann sind wir ruiniert“, sagte er. Darüber hinaus bringe der Brexit industriepolitische Erwägungen mit sich, so Orbán. Die damit verbundenen Auswirkungen enthielten Elemente, die Ungarns Wettbewerbsvorteil negativ beeinflussen könnten, fügte er hinzu.

Unter den Errungenschaften stellte Orbán ein beständiges Defizit von unter 3% des BIP seit 2012 fest, während die öffentliche Verschuldung auf 66% des BIP zurückgeführt wurde. Er sagte, dass dies bald unter 60% fallen werde. Der Ministerpräsident sagte, die Regierung strebe die Beseitigung der Fremdwährungsschulden und die Finanzierung der ungarischen Staatsverschuldung in Forint an. Orbán lobte die Geldpolitik der ungarischen Zentralbank und sagte, dass im Jahr 2019 die Ausgaben für den Schuldendienst im Vergleich zu 2012 um 900 Milliarden Forint zurückgegangen seien.

Der Ministerpräsident sagte, der Erfolg der Regierung in den vergangenen zehn Jahren beruhe auf einer Reihe von Faktoren, darunter auch auf wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern, die mutig genug seien, risikoreiche Maßnahmen wie die Rückzahlung der IWF-Schulden zu ergreifen und so das Vertrauen der Wirtschaftsakteure und ausländischen Investoren zurückzugewinnen.