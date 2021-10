Ungarn schickt Gesundheitsgüter nach Rumänien

Ungarn schickt 40 Beatmungsgeräte, 1.650 Masken für die nicht-invasive Beatmung (NIV) und 3.000 Packungen des Medikaments Favipiravir an 20 Krankenhäuser in Rumänien, hauptsächlich in Siebenbürgen, um das Land bei der Bewältigung der Coronavirus-Epidemie zu unterstützen, kündigte Außenminister Péter Szijjártó an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In Anbetracht der Tatsache, dass die Epidemie keine Grenzen kennt, trage der Erfolg der Epidemiebekämpfung in den Nachbarländern in hohem Maße zum Erfolg der ungarischen Bemühungen zur Bekämpfung der Epidemie bei, sagte er. Vertreter der ungarischen Regierung und der rumänischen Regierung, darunter viele ethnische Ungarn wie der stellvertretende Ministerpräsident Hunor Kelemen und der Gesundheitsminister Attila Cseke, beraten derzeit über die besten Möglichkeiten der Hilfe.