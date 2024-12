Kindereisenbahn in Budapest fährt in den Winterferien jeden Tag

Während der Winterferien wird die Kindereisenbahn jeden Tag auf ihre Fahrgäste warten, teilte die MÁV Zrt. am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Demnach gilt der Winterwochenendfahrplan bis zum 5. Januar täglich, wobei die Züge stündlich von den beiden Terminals abfahren: von Hűvösvölgy zwischen 9.10 und 16.10 Uhr und von Széchenyihegy zwischen 10.03 und 17.03 Uhr. Der Nahverkehrszug fährt von Hűvösvölgy zur vollen Stunde um 10:00 Uhr und von Széchenyihegy zur ungeraden Stunde um 15:00 Uhr ab. Neben den traditionellen Zügen werde am 28. und 29. Dezember sowie am 4. und 5. Januar auch ein nostalgischer Dampfzug verkehren, hieß es weiter. Während der Feiertage werden die Betriebszeiten geändert, so dass die letzten Züge am 24. Dezember deutlich früher die Terminals verlassen: Ab Hűvösvölgy um 12.10 Uhr und ab Széchenyihegy um 13.03 Uhr, und am 1. Januar fahren die ersten Züge eine Stunde später als üblich ab, ab Hűvösvölgy um 10.10 Uhr und ab Széchenyihegy um 11.03 Uhr. Der Fahrplan ist auf der Website der Kindereisenbahn (https://gyermekvasut.hu/menetrend/) zu finden.