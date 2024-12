Angelzentrum in Keszthely ausgebaut

Das Erste Balatoner Angelzentrum der Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) in Keszthely wurde in diesem Jahr mit einem Budget von rund 130 Millionen Forint ausgebaut, und die Investition wird mit der Erweiterung des Hafens Anfang nächsten Jahres fortgesetzt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bei der Eröffnungsfeier am 19. Dezember erinnerte der Vorstandsvorsitzende Zsolt Szári daran, dass das Zentrum 2019 mit 16 kleinen Wohnhäusern auf dem ehemaligen Fischereigelände des staatlichen Unternehmens in Keszthely eröffnet wurde. Der Fischereihafen, der seine frühere Funktion verloren hatte, wurde in einen Sport- und Erholungshafen umgewandelt. Im Rahmen des kürzlich eingeweihten Projekts wurde das ehemalige Werkstatt- und Lagergebäude renoviert und in einen Gemeinschaftsraum für 48 Personen umgewandelt, der mit einer modernen Küche und einer Außenterrasse ausgestattet ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Entwicklung des Angelzentrums wird Anfang nächsten Jahres mit der Erweiterung des Hafens fortgesetzt, da das ehemalige Hafengelände an die BHN übertragen wurde. Der Hafen, der derzeit 25 Segelboote und 10 Boote beherbergt, wird um weitere 15 Segelbootsliegeplätze und 35 Bootsliegeplätze erweitert. Das öffentliche Ausschreibungsverfahren für den Bau des Projekts laufe derzeit, so der Geschäftsführer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Bootshafen in Balatonudvari wurde ebenfalls erneuert

Die andere große Investition der BHN in diesem Jahr war die Renovierung des Bootshafens von Balatonudvari, die fast 100 Millionen Forint kostete. Der Ungarische Nationale Anglerverband (Mohosz) beteiligte sich mit jeweils 50 Millionen Forint sowohl am Balatonudvari-Projekt als auch an den kürzlich abgeschlossenen Projekten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

István Dérer, Generaldirektor des Mohosz – Nationales Angeldienstleistungszentrum (OHSZK), sagte, dass der Verband den Ausbau des Hafens des Angelzentrums mit 47,25 Millionen Forint unterstützt. Der Generaldirektor sagte, die Entwicklung des Angelzentrums Keszthely und seine weiteren Entwicklungspläne seien ein gutes Beispiel, das in die nationale Strategie des Angeltourismus passe. Das nationale Netzwerkprogramm für den Angeltourismus wird im Rahmen dieser Strategie in den nächsten fünf Jahren 24 Milliarden Forint an inländischen Mitteln erhalten, von denen mindestens 1,5 Milliarden Forint für das Mikronetzwerk am Balaton ausgegeben werden, sagte er. Er wies darauf hin, dass mit den Mitteln auch weitere Entwicklungspläne der BHN unterstützt werden sollen.