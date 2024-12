ORFK: Einfacheres Überschreiten der ungarisch-rumänischen Grenze ab 1. Januar 2025

Rumänien wird ab dem 1. Januar 2025 Vollmitglied des Schengen-Raums sein, was die Regeln für das Überschreiten der gemeinsamen Grenze ändern wird: Der Grenzübertritt wird einfacher und schneller sein, teilte der Kommunikationsdienst des Nationalen Polizeipräsidiums (ORFK) am Samstag auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ab dem 1. Januar wird das Überschreiten der Staatsgrenze einfacher und schneller sein als bisher, aber in einigen Fällen kann die Einreisegenehmigung überprüft werden. An den auf police.hu aufgelisteten Grenzübergangsstellen kann die Staatsgrenze von 0-24 Uhr und an jedem Tag der Woche überschritten werden, hieß es weiter. Es wurde betont, dass die Reisenden weiterhin ihre Dokumente mit sich führen müssen und dass Polizeibeamte stichprobenartige Kontrollen durchführen können, um die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu überprüfen.