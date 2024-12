Silvesterläufe: Manche Menschen beenden das Jahr mit Sportveranstaltungen

Darf es ein Silvesterlauf im Kostüm, mit Sekt, für einen guten Zweck oder einfach nur aus Freude an der Bewegung sein? Es gibt für alles eine Lösung! In vielen Orten des Landes wird das neue Jahr mit einem sportlichen Abenteuer gefeiert – schreibt holmozogj.hu.

In diesem Jahr begann am 28. Dezember eine Reihe von Silvesterläufen. Der erste Ort war Balatonlelle, wo man bis zu 2024 Meter laufen konnte. Dank der Karstquellen, die den Mühlensee in Tapolca speisen, sinkt die Wassertemperatur des Sees in Tapolca im Winter nie unter 16-18 Grad Celsius. Dies wird für die Teilnehmer des 14. Tapolcaer Mühlensee-Schwimmens sehr angenehm sein, auch wenn sie am Gyöngyi Szalay-Gedächtnislauf teilnehmen, der ebenfalls in Tapolca stattfindet.

Silvesterläufe gibt es auch in Pécs, Veszprém, Érd, Zalaegerszeg, Csókakő, Szombathely, Baja, Ajka, Mosonmagyaróvár, Dombóvár, Békéscsaba, Makó, Kiskunfélegyháza und Budapest. Bei den meisten Veranstaltungen gibt es Sonderpreise für kostümierte Läuferinnen und Läufer, und Verlosungen sind ein fester Bestandteil der Sportveranstaltungen an Silvester. Einzelheiten und weitere Veranstaltungsorte finden Sie in der Datenbank auf holmozogj.hu.