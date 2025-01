Eine ältere Frau starb an Rauchvergiftung in Törökbálint

Eine ältere Frau ist am Neujahrstag, Mittwochabend, in einem brennenden Haus in Törökbálint an einer Rauchvergiftung gestorben – so der Sprecher der Nationalen Generaldirektion für Katastrophenschutz des BM am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Dániel Mukics schrieb, dass das Feuer im Schlafzimmer eines 100 Quadratmeter großen Familienhauses in der Alsóerdősor utca in Törökbálint entstanden ist, es wurde höchstwahrscheinlich durch eine brennende Kerze auf dem Tisch verursacht, die Flammen griffen von dort auf die Möbel und den Weihnachtsbaum über. Durch den Brandrauch erlitt eine ältere Frau eine tödliche Rauchvergiftung. Die Feuerwehrleute löschten die noch glimmenden Teile ab und kontrollierten und belüfteten anschließend das Gebäude, fügte der Oberstleutnant der Feuerwehr hinzu. Zur Klärung der Umstände, unter denen das Feuer ausgebrochen ist, leitet das Katastrophenmanagement eine Branduntersuchung ein. Um ähnliche Vorfälle zu vermeiden, rief der Sprecher dazu auf, brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt zu lassen und zu Hause einen Rauchmelder zu haben, der im Falle eines Brandes sofort Alarm schlägt.