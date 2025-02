Ein Familienhaus in Somogyvár brannte, eine Person starb

In Besliahegy, einem Ortsteil von Somogyvár, hat ein Einfamilienhaus Feuer gefangen, eine Person kam ums Leben – so der Sprecher der Nationalen Generaldirektion für Katastrophenschutz am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Dániel Mukics sagte in der Erklärung, dass der gesamte Dachstuhl des 80 Quadratmeter großen Hauses brannte und dann einstürzte. Die Feuerwehrleute arbeiteten mehr als eine Stunde lang, um die Flammen einzudämmen. Die Leiche eines Mannes in den Siebzigern wurde unter den Trümmern gefunden, nachdem das Feuer gelöscht worden war. Der genaue Ort, die Zeit und die Ursache des Brandes werden derzeit untersucht.