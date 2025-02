Eine ältere Frau starb bei einem Hausbrand in Letenye

Eine ältere Frau ist am Montagmorgen in Letenye gestorben, nachdem im Flur ihres Hauses ein Feuer ausgebrochen war, teilte die Nationale Katastrophenschutz-Generaldirektion der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach brach am Montagmorgen im Flur eines 100 Quadratmeter großen Einfamilienhauses in Letenye in der Rákóczi Ferenc utca ein Feuer aus. Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Sie fanden in dem Gebäude eine ältere Frau, der nicht mehr geholfen werden konnte. Die genauen Umstände des Brandes werden derzeit von den Katastrophenschutzbehörden untersucht. In dem Informationsschreiben wird darauf hingewiesen, dass die Hauptursachen für Brände in Wohnungen und anderen Gebäuden die Verwendung von offenem Feuer, defekte Heizgeräte und elektrische Kurzschlüsse sind.