Provisionserlöse von Duna House steigen im 4. Quartal um 24 Prozent

Die Provisionseinnahmen des Franchisenetzes von Duna House stiegen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 4,5 Mrd. Forint, so der börsennotierte Immobilienmakler in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In Ungarn stiegen die Provisionseinnahmen um 45 % auf 3,4 Mrd. HUF. In Polen sanken die Provisionseinnahmen um 13 % auf 1,0 Mrd. HUF, nachdem ein staatlich subventioniertes Kreditprogramm ausgelaufen war. Die Provisionseinnahmen der eigenen Büros von Duna House stiegen leicht um 1 Prozent auf 0,5 Milliarden HUF. Das vermittelte Kreditvolumen der Gruppe stieg um 17 % auf 291 Mrd. HUF. Das vermittelte Kreditvolumen erreichte 163 Mrd. HUF in Italien, 97 Mrd. HUF in Polen und 31 Mrd. HUF in Ungarn.