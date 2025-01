Regierung will neue Subventionen für Energiespeicher anbieten

Die inländische Unterstützung für Stromspeicher könnte bald auf mehr als 300 Milliarden Forint ansteigen, da in diesem Jahr wahrscheinlich mehrere große Speicheranlagen eingeweiht werden, sagte Energieminister Csaba Lantos in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Világgazdaság – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lantos sagte, dass durch die derzeit laufenden Anträge Familien und Unternehmen mit 260 Milliarden Forint für Investitionen in grüne Energieerzeugung und -speicherung unterstützt werden, und dass dieser Betrag bald 300 Milliarden Forint übersteigen könnte. Der Minister wies darauf hin, dass 33 Milliarden Forint für Netzbetreiber und Verteiler für die Installation netzintegrierter Energiespeichersysteme bereitgestellt wurden. In einer weiteren Ausschreibung, die sich an eine größere Anzahl von Unternehmen richtete, wurden Verträge unterzeichnet, um die Fertigstellung von 50 Anlagen bis 2026 mit 62 Milliarden Forint staatlicher Beiträge zu unterstützen.

Lantos sagte, Ungarns Solarenergiekapazität habe 7,5 GW überschritten. Bis 2030 rechnet man mit 12 GW an Solarkraftwerken, aber es werden zusätzliche Netzinvestitionen erforderlich sein, um diese Kapazität an das Netz anzuschließen. Der Minister erklärte, dass Gas- und Dampfturbinenkraftwerke dazu beitragen werden, die Importabhängigkeit zu verringern und die Energiesouveränität und Versorgungssicherheit zu stärken. Neben den Plänen für ein 600-MW-Pumpspeicherkraftwerk werden auch kleinere 100-MW-Kraftwerke in Betracht gezogen. Lantos sagte, dass 10 Mrd. Forint bereitgestellt werden, um die finanziellen Risiken von Geothermiebohrungen zu mindern und bestehende Thermalbohrungen zu modernisieren. Für die Fernwärme sind zwei Ausschreibungen geplant, von denen eine den Übergang des Sektors zu grüner Technologie mit 50 Mrd. Forint unterstützen soll, fügte er hinzu.

Zur Stabilität der ungarischen Öl- und Gasversorgung sagte der Minister, dass die meisten Lieferungen fossiler Brennstoffe jetzt aus dem Süden kommen und der vollständige Ausfall der Importe aus dem Osten kein unmittelbares Risiko für die Versorgungssicherheit darstellt. Nach einer fünfjährigen Pause werden im Januar wieder Anträge auf Konzessionen für Kohlenwasserstoffbohrungen in acht Gebieten gestellt, um die heimische Produktion anzukurbeln, fügte er hinzu.