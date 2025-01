Tourismusagentur: 2024 Rekordjahr für Ungarns Tourismus

Das vergangene Jahr war ein weiteres Rekordjahr für den ungarischen Tourismussektor. Sowohl die Zahl der in- und ausländischen Gäste als auch die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr stiegen auf neue Höchstwerte, sagte Zoltán Guller, Leiter der Ungarischen Tourismusagentur (MTÜ) am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Gäste um 11 Prozent auf 18 Millionen, darunter 9,3 Millionen inländische und 8,7 Millionen ausländische Touristen. Die Zahl der Gästeübernachtungen belief sich auf 44,2 Mio., wobei etwa die Hälfte der Gästeübernachtungen von ausländischen Touristen verbracht wurde. Auf dem Internationalen Flughafen Liszt Ferenc in Budapest wurden rund 17 Mio. Fluggäste abgefertigt, das sind 17 % mehr als ein Jahr zuvor. Die Hauptstadt zog fast 6 Mio. ausländische Besucher an, 24 % mehr als im Vorjahr, und auf sie entfallen 60 % aller von ausländischen Touristen in Ungarn verbrachten Übernachtungen. Die Einnahmen der Beherbergungsbetriebe stiegen um 16 % auf 1.050 Mrd. Forint. Die Einnahmen aus dem Gaststättengewerbe stiegen um 11 % auf 2.005 Mrd. Forint.

Außerhalb der Hauptstadt waren die Kurorte Siófok, Hajdúszoboszló, Hévíz, Balatonfüred und Zalakaros die beliebtesten Reiseziele. Der Balaton zog mehr als 3 Mio. Gäste an, das sind 7 % mehr als im Jahr zuvor. Die Aufladung der SZEP-Gutscheinkarten belief sich auf 454 Mrd. Forint, und die Karteninhaber gaben 432 Mrd. Forint aus, wobei die Ausgaben für den Tourismus gegenüber dem Vorjahr um 9 % stiegen. Der Tourismussektor trägt fast 13 % zum BIP bei. Es wird erwartet, dass 80 % des letztjährigen Leistungsbilanzüberschusses von 5 Mrd. EUR auf ihn entfallen, so Guller. Bis 2030 strebt die Agentur eine jährliche Zahl von 20 Millionen Gästen und 50 Millionen Übernachtungen an, während der Beitrag des Tourismussektors zum BIP mindestens 16 Prozent erreichen soll. Bei der derzeitigen Wachstumsrate des Sektors könnten diese Ziele vor 2030 erreicht werden, so Guller.