Szijjártó: Funktionsfähigkeit und Sicherheit von TurkStream müssen respektiert werden

Die TurkStream-Pipeline sei für die Sicherstellung der Gasversorgung Mitteleuropas „unverzichtbar“, und Ungarn erwarte von allen, dass sie die Sicherheit und Funktionsfähigkeit dieser Versorgungsroute respektierten, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die TurkStream-Pipeline sei seit Jahren eine verlässliche Lieferroute, sagte Szijjártó in einem Posting auf Facebook und fügte hinzu, dass sowohl die Gaslieferanten als auch die Transitländer ihre vertraglichen Verpflichtungen einhielten und sich „zuverlässig“ verhielten. Die Sicherheit der Energieversorgung sei eine Frage der Souveränität, und Ungarn betrachte jede Handlung, die seine Energiesicherheit gefährde, als Angriff auf seine nationale Souveränität. In seinem Beitrag verwies Szijjártó auf einen Artikel des Nachrichtenportals Index, in dem ein Bericht des russischen Verteidigungsministeriums zitiert wurde, wonach die Ukraine die für den Betrieb der TurkStream-Pipeline wichtige Infrastruktur angegriffen habe.