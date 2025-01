OKF: 81 Menschen starben im vergangenen Jahr bei Wohnungsbränden

Im vergangenen Jahr starben in Ungarn 81 Menschen bei Wohnungsbränden und 12 Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung, teilte die Nationale Generaldirektion für Katastrophenschutz (OKF) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Im vergangenen Jahr gab es 6372 Wohnungsbrände, 81 weniger als im Jahr 2023, und 113.000 Quadratmeter bebaute Fläche brannten, 2.000 weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Menschen, die bei Wohnungsbränden ums Leben kamen, war um zwei niedriger als 2023, aber immer noch kommt es im Durchschnitt alle vier Tage zu einem Todesfall durch Wohnungsbrände, so die jährliche Datenübersicht. Demnach wurden 602 Menschen bei Wohnungsbränden verletzt, 49 weniger als im Jahr zuvor. Die meisten dieser Verletzungen wurden durch Einatmen von Rauch verursacht. Außerdem wurden im Jahr 2024 698 Wohnungen durch Brände unbewohnbar, insgesamt mussten 2.026 Personen evakuiert werden.

Um den genauen Ort, die Ursache und den Zeitpunkt des Brandes zu klären, wurden in 327 Wohnungen Branduntersuchungen eingeleitet. Die häufigsten Brandursachen waren elektrische Defekte, offenes Feuer, Fehler in der Heizungsanlage, Kochen, Rauchen und in einigen Fällen das Verbrennen von Holz oder Müll. Bei 143 Wohnungsbränden wurde der Verdacht einer Straftat geäußert. Die meisten Brände seien in der Küche (1.239), im Schornstein (701) und im Schlafzimmer (687) entstanden, hieß es.

Es wurde darauf hingewiesen, dass von den 6372 vom Feuer betroffenen Wohnungen nur wenige mit Rauchmeldern ausgestattet waren, obwohl es dort, wo solche Geräte vorhanden waren, zu keinen Tragödien kam. Dank der Verbreitung von Kohlenmonoxidmeldern erlitten im vergangenen Jahr 116 Menschen weniger eine Kohlenmonoxidvergiftung als im Jahr 2023. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 87,3 Prozent der betroffenen Wohnungen über Kohlenmonoxiddetektoren verfügten und die Gefahr meldeten, so die OKF.