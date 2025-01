Haus der Musik veranstaltet Festival zur Wiedereröffnung des modernisierten Sound Dome

Das Haus der Musik veranstaltet diese Woche ein Festival anlässlich der Wiedereröffnung seines vollständig modernisierten „immersiven“ Kinoraums, des Sound Dome, teilten die Organisatoren mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Festival mit dem Namen DOME_RELOAD bietet vom 14. bis 19. Januar eine audiovisuelle Programmreihe, teilten sie auf einer Pressekonferenz mit. „Seit der Eröffnung des Hauses der Musik vor drei Jahren haben die 30-minütigen immersiven Filme mehr als 170.000 Zuschauer angezogen. Das Repertoire umfasst 27 solcher Titel“, sagte Direktor Márton Horn. Zu den erneut gezeigten Filmen gehören Csoma Kaleidoscope des ungarischen Komponisten Tibor Szemző, das an die Reise des Entdeckers Sándor Csoma Kőrösi in den Himalaya erinnert, Poeme Symphonique For 100 Metronomes, eine Hommage an den weltberühmten Komponisten György Ligeti, sowie mehrere Kunstfilme über Renoir, Bosch und Tivadar Csontváry.

Wie der Leiter der Ausstellungsabteilung, Endre Vazul Mándli, erklärte, wird im Dome jeden Monat eine neue Produktion gezeigt. Das Programm werde in Zusammenarbeit mit Studenten der Budapester Liszt-Musikakademie und der MOME-Universität für Kunst und Design sowie mit mehreren ausländischen Partnerinstitutionen des Domes erstellt. Die verbesserte Audiotechnologie des Domes ermöglicht es, „Klänge in drei Dimensionen zu bewegen und Bilder mit fünf Hightech-Projektoren in einem 360-Grad-Winkel zu projizieren“, sagte Mándli und fügte hinzu, dass im Februar ein neuer „immersiver Titel“ gezeigt werden soll, der mit Material aus Mauritius, Indonesien, den USA, Spanien, Frankreich und Ungarn geschaffen wurde. Laut Horn hat das Haus der Musik im vergangenen Jahr 700.000 Besucher angezogen.