Haus der Musik veranstaltet Festival für klassische fernöstliche Musik

Das Haus der Musik im Budapester Stadtpark veranstaltet vom 1. bis 4. September das erste Festival für klassische Musik aus Fernost. Japanische, chinesische, taiwanesische und ungarische Künstler werden östliche und westliche klassische, zeitgenössische, traditionelle und Jazz-Musik spielen, sagte der amtierende Direktor András Batta am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Festival bietet auch Kinderprogramme und Ausstellungen sowie ein interdisziplinäres Projekt, bei dem Motive von Kimonos in Musik umgewandelt werden, sagte er. Masato Otaka, Japans Botschafter in Ungarn, lobte den vom Architekten Fujimoto Sou entworfenen Veranstaltungsort und seine Programme. Otaka und Batta pflanzten auch einen Kirschbaum in der Nähe des Hauses der Musik, als symbolischen Akt der Zusammenarbeit, „um das Ende des Winters zu signalisieren“.