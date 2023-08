Budapest: Jüdisches Kulturfestival bietet Musik und Literatur vom 3. bis 12. September

Das 25. Jüdische Kulturfestival bietet zwischen dem 3. und 12. September Musik- und Literaturveranstaltungen in ganz Budapest, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Veranstaltungen finden in der Großen Synagoge in der Dohány-Straße, der größten Synagoge Europas, in den Synagogen in der Frankel-Leó-, Hegedűs-Gyula- und Rumbach-Straße sowie im Bálint-Haus, im Haus der ungarischen Musik und in der Papp László Budapest Sportarena statt, hieß es in einer Erklärung. Das Festival wird mit einem Konzert der Budapest Klezmer Band eröffnet und mit einem Auftritt der Sabbathsong Klezmer Band abgeschlossen. Zu den internationalen Künstlern gehören die Voices of Yemen, das Omri Mor Trio, Alex Jacobowitz, Leonid Gutkin und Gäste des Binah-Orchesters.