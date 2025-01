BKK: Fast zwei Millionen Forint Zuschläge für die Rekordschwarzfahrerin von 2024

Die Rekordschwarzfahrerin, eine 48-jährige Frau aus Budapest, hat im vergangenen Jahr fast zwei Millionen Forint an Zuschlägen gezahlt, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach musste die Rekordschwarzfahrerin nach mehr als sieben Jahren des Zögerns 1.977.401 Forint zahlen. Der Zweitplatzierte in der Topliste der 2024er-Zuschläge war ein 40-jähriger Mann, der mehr als 1,5 Millionen Forint zahlte, während der dritte Platz von einer 53-jährigen Frau „belegt“ wurde, die mehr als 1,3 Millionen Forint zahlte. Die größten Summen seien durch jahrelang ignorierte Zuschläge, eingeleitete Vollstreckungsverfahren und erhebliche Säumniszuschläge zusammengekommen, fügten sie hinzu. Sie wiesen darauf hin, dass einige Menschen immer noch an die seit langem bestehende Legende glauben, dass die erhobenen Zuschläge automatisch verjähren, und daher die Schecks nicht bezahlen. Dies ist jedoch ein schwerwiegender Irrtum, da die BKK alle rechtlichen Mittel ausschöpfen wird, um die Zuschläge einzutreiben, und der ursprüngliche Betrag kann sich aufgrund des langwierigen Verfahrens erheblich erhöhen. Die Mehrheit ihrer Fahrgäste gibt zu, ehrlich zu reisen: In einer Umfrage aus dem Jahr 2024 gaben 91 % der Befragten an, dass sie die Dienste der BKK immer mit einem Fahrschein oder einer Zeitkarte nutzen.