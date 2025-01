Stadler weiht Kapazitätserweiterung in Ungarn ein

Der Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat am Freitag eine Kapazitätserweiterung in seinem Werk in Szolnok (Ostungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der ungarische Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó sagte, dass die Investition die Kapazität des Standorts um 20 Prozent erhöhen und die Produktionspalette um doppelstöckige Aluminiumkarosserien erweitern werde. Stadler hat in Ungarn rund 80 Milliarden Forint investiert und 5.600 Karosserien hergestellt, fügte er hinzu. Karosserien aus Szolnok sind in 14 Ländern im Einsatz, darunter in den Vereinigten Staaten, Spanien, den Niederlanden und Deutschland. Stadler beschäftigt in Ungarn fast 1.000 Mitarbeiter. Rund 900 Unternehmen in Schweizer Besitz beschäftigen in Ungarn über 30.000 Personen.