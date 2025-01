Nachhaltige Tourismusentwicklung in der slowenisch-ungarischen Grenzregion

Die nachhaltige Tourismusentwicklung von 40 Unternehmen, 20 Attraktionen und 4 Reisezielen wird im Rahmen des Interreg VI-A Programms Slowenien-Ungarn 2021-2027 im Projekt „Cross-border destination development for inclusive and sustainable tourism in the Slovenian-Hungarian border area“ (CROSSDEST) in den nächsten zwei Jahren umgesetzt. Das erste internationale Fachtreffen des Projekts fand am 15. Januar 2025 in Hévíz, im NaturMed Hotel Carbona, statt. Ziel der Veranstaltung war es, die Partnerschaft zu stärken und einen gemeinsamen Rahmen für eine nachhaltige Tourismusentwicklung zu definieren.





Die nachhaltige Tourismusentwicklung auf der Grundlage der Standards des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) wurde in Slowenien vor genau einem Jahrzehnt begonnen, und heute werden 95 % aller im Land generierten Gästeübernachtungen in Destinationen mit internationaler Nachhaltigkeitszertifizierung realisiert. In internationaler Anerkennung der geleisteten Arbeit wurde Jana Apih, Leiterin der Green Destinations-Vertretung in Slowenien, im November 2024 zur Geschäftsführerin von Green Destinations gewählt. Deshalb ist es herausragend, dass die im Projekt umgesetzten Vorbereitungsprogramme gemeinsam von den slowenischen und ungarischen Green Destinations-Vertretungen durchgeführt werden.

Dies ist jedoch nur eines der Projektelemente des komplexen Destinationsentwicklungsprojekts, da die sieben beteiligten Partner, die Hévíz Tourism Nonprofit GmbH, der Pannon European Grouping of Territorial Cooperation, das Murska Sobota Development Centre, das Lendava Institute of Tourism and Development, Goodplace – Institute of Sustainable Tourism, die Sárvár Tourist & TDM Nonprofit GmbH und die Innotime Hungary Consulting and Service GmbH, das primäre Ziel eines einheitlichen nachhaltigen Tourismus in der slowenisch-ungarischen Grenzregion verfolgen, so werden die Entwicklung eines lokalen Produktprogramms, die Bewertung rechtlicher und fachlicher Hindernisse für die grenzüberschreitende Entwicklung von Tourismusprodukten und die Erarbeitung von Lösungen sowie die Durchführung von Pilotprojekten zur Nachhaltigkeit auf Destinationsebene im Mittelpunkt der nächsten zwei Jahre stehen.

Die Projektpartner beschrieben ausführlich ihre Rolle im Projekt und die vor ihnen liegenden Aufgaben. Im ersten Panel stellten die Vertreter der am Projekt beteiligten Destinationen, die Mitarbeiter der Hévíz Tourism Nonprofit Ltd. und der Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. sowie das Murska Sobota Development Center und das Lendava Institute of Tourism and Development ihre Pläne vor. Im zweiten Panel hatten die Vertretungen von zwei Green Destinations und der Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Gelegenheit, ihre Ziele und Pläne zu erläutern, während im Nachmittagsprogramm vorgestellt wurde, wie das Projekt lokalen Unternehmern hilft, Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erhalten und das Tourismusangebot zu erweitern. Die Partner hielten das erste Partnertreffen ab, bei dem sie die Berichts- und Kommunikationsanforderungen des Projekts überprüften, den Lenkungsausschuss gründeten und die Schritte für die Umsetzung des Projekts festlegten.