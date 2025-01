Umbau der Kaserne für Sondereinsätze in Szolnok

Der Umbau der Kaserne für Sondereinsätze im ostungarischen Szolnok soll eine der größten und modernsten Entwicklungen in Mitteleuropa werden, sagte der Verteidigungsminister am Freitag in Szolnok bei der Grundsteinlegung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Kristóf Szalay-Bobrovniczky sagte, dass die Entwicklung, ähnlich wie die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Entwicklung der Streitkräfte und der Militärindustrie in Ungarn, „ein Beispiel für Europa sein wird“. Die Investition in Höhe von 59 Mrd. Forint (143,2 Mio. EUR), die vollständig aus dem Staatshaushalt finanziert wird, soll die alte Kaserne in Szolnok als „neue Heimat“ für die Brigade für Spezialeinsätze, das Kommando für Spezialeinsätze und das internationale regionale Kommando für Spezialeinsätze ersetzen, wie er sagte. Die erste Phase werde voraussichtlich bis 2026 abgeschlossen sein, fügte Szalay-Bobrovniczky hinzu.