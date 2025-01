RIGO weiht Erweiterung in Ostungarn ein

Der Maschinen- und Werkzeughersteller RIGO hat am Freitag eine Kapazitätserweiterung im Wert von 1,6 Milliarden Forint an seinem Standort in Martfű (Ostungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie der stellvertretende Staatssekretär Szabolcs Szolnoki sagte, erhielt RIGO für die Investition eine bedingte Unterstützung der Europäischen Union in Höhe von 406 Millionen Forint. RIGO-Gründer und -Geschäftsführer Zoltan Rigo sagte, dass der Standort um fast 3.000 m² erweitert wurde. RIGO hat seine Buchbindereimaschinen bisher in 72 Länder verkauft, fügte er hinzu.