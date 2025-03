Intersnack Magyarország weiht Kapazitätserweiterung im Wert von 8 Mrd. Forint ein

Der in deutschem Besitz befindliche Snack-Hersteller Intersnack Magyarország Kft. hat am Donnerstag eine Kapazitätserweiterung von 8 Mrd. Forint an seinem Standort in Györ (Nordwest-Ungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die mit internen Mitteln finanzierte Erweiterung wird die Produktpalette um im Ofen gebackene Kartoffelchips erweitern und die jährliche Produktionskapazität um 25 % von 16.000-17.000 Tonnen erhöhen. Geschäftsführer Dénes Lukács erklärte, dass das neue Produkt in diesem Jahr neben Ungarn auch in 15 anderen europäischen Ländern eingeführt werden soll. Intersnack Hungary, das über 300 Mitarbeiter beschäftigt, strebt Partnerschaften mit Berufsbildungszentren an, fügte er hinzu. Die Produktion der im Ofen gebackenen Kartoffelchips wird auf fast 4.000 Tonnen pro Jahr hochgefahren. Am Standort Györ werden auch Brezeln, Kekse und extrudierte Maissnacks hergestellt. Intersnack Magyarország erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 30,6 Milliarden Forint, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht. Das Unternehmen kauft jedes Jahr fast 15.000 Tonnen Weizen von lokalen Landwirten.