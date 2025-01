Liszt Ferenc Passagierzahlen klettern 2024 auf über 17,5 Millionen

Die Passagierzahlen am Internationalen Flughafen Liszt Ferenc in Budapest übersteigen im Jahr 2024 die Marke von 17,5 Millionen und erreichen damit einen neuen Rekord, erklärte der nationale Wirtschaftsminister Márton Nagy am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Dieses Ergebnis zeigt, dass der Rückkauf des Flughafens ein gutes Geschäft war. Und das ist erst der Anfang“, sagte Nagy.