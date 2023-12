Profitgetriebene Inflation drückt auf den Verbraucherpreisindex

Csaba Balázs Rigó, der Leiter des ungarischen Wettbewerbsamtes (GVH), hat erklärt, dass die Gewinne der Unternehmen zum Teil für die hohe Inflation verantwortlich sind – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview, das in der Tageszeitung Magyar Nemzet veröffentlicht wurde, sagte Rigó, dass die Untersuchungen des GVH gezeigt hätten, dass einige Akteure des Handelssektors, darunter multinationale Unternehmen, die in Ungarn Gewinne „in Höhe von Hunderten von Milliarden Forint“ erwirtschafteten, die Preise für einige Grundnahrungsmittel schneller erhöht hätten als die Kosten gestiegen seien. Neben dem Ausmaß dieser „ungerechtfertigten“ Preiserhöhungen nutzten einige Unternehmen die stabile Nachfrage nach einigen Produkten trotz der höheren Preise, fügte er hinzu.

Er sagte auch, dass einige Geschäfte versucht hätten, ihre Verluste bei preislich gedeckelten Grundnahrungsmitteln durch Preiserhöhungen bei anderen beliebten Lebensmitteln auszugleichen, was zu der hohen Lebensmittelpreisinflation beigetragen habe. Rigó räumte ein, dass eine Online-Preisüberwachungsplattform für Lebensmittel bei großen Supermarktketten eine inflationsdämpfende Wirkung habe, sagte aber, sie sei „keine Wunderwaffe“. Er fügte hinzu, dass die Plattform, die das GVH betreibt, 2024 in verbesserter Form weitergeführt werde, da die Preise für gluten- und laktosefreie Produkte in die Vergleichsliste aufgenommen würden.

Rigó wies auch auf die Auswirkungen rechtzeitiger staatlicher Maßnahmen, der Bemühungen der Zentralbank und der gezielten Untersuchungen des GVH auf die Disinflation hin. Mit Blick auf die Zukunft sagte er, dass das GVH im Januar eine Analyse der Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Wettbewerb und die Verbraucherpraktiken einleiten werde.

