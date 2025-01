Naturlehrpfad ist die neue Touristenattraktion in Szigliget

Die Eröffnung der neuesten Touristenattraktion in Szigliget, die mit TOP+-Mitteln in Höhe von fast 600 Millionen Forint brutto finanziert wurde, fand im Gemeindezentrum statt. Der historische Pfad, der aus sieben Punkten besteht, verbindet die historischen und natürlichen Werte der Siedlung. Der Pfad wird eine wichtige Ergänzung des touristischen Angebots der Gemeinde darstellen, und das neue Besucherzentrum am Csonka-Turm (Avasi-Turm) wird eine neue Ausstellung mit dem Titel „Auf dem Boden, in der Luft und im Wasser“ in Szigliget zeigen – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

In seiner Eröffnungsrede sprach Tibor Navracsics, Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung und Abgeordneter für die Region, auch über die gute Verwendung der EU-Mittel durch Ungarn. „Die von Ungarn erhaltenen EU-Mittel wurden zu 100 % genutzt. Dies gilt auch für den aktuellen Zeitraum, in dem wir die Verwendung der Mittel in einem viel schwierigeren politischen Kontext planen und verwalten müssen, da es uns erst im Dezember 2022 gelungen ist, die Partnerschaftsabkommen zu unterzeichnen, die die Mittel freisetzen. Dennoch wurden im Rahmen von TOP+ eine Reihe von Projekten im Wahlkreis und in der Region abgeschlossen. So zum Beispiel das in Kürze anlaufende Tourismusprojekt Szent György-hegy und das in Szigliget, das zeigt, dass wir feste Pläne für die Verwendung von EU-Mitteln haben und dass wir die Vorzüge der Region gut nutzen können. Mit diesen Entwicklungen werden wir ein attraktiveres Umfeld für den Tourismus schaffen, und die Attraktivität wird sich in Form von mehr Arbeitsplätzen, besseren Lebensbedingungen und steigenden Touristenzahlen für die hier lebenden Menschen bemerkbar machen. Um mit anderen Regionen konkurrieren zu können, brauchen wir EU-Mittel und wir brauchen dieses Projekt“, sagte der Minister und gratulierte dem Bürgermeister zur erfolgreichen Bewerbung.