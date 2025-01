Offizieller Gedenktag für die aus Ungarn deportierten Deutschstämmigen

Die Lektion, die aus den endlosen Trauerzügen in Richtung Osten und Westen zu ziehen sei, sei, dass Ungarns Souveränität mit allen Mitteln bewahrt werden müsse, sagte der Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten am Sonntag in Hercegkút im Nordosten Ungarns anlässlich des 79. Jahrestages der Vertreibung der Ungarndeutschen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Wir dürfen nicht zulassen, dass der Hass, der aus dem Osten oder Westen kommt, uns wieder hinwegfegt“, sagte János Nagy bei einer Gedenkmesse und -veranstaltung zum Gedenktag der aus Ungarn deportierten Deutschstämmigen. „Hass und Rache können das Heimatland, die Nation und Europa nicht aufbauen“, sagte er. Nagy sagte, „Europa beugt sich in diesen Tagen wieder häufig verrückten Ideen“ und „es ist wieder üblich geworden, ganze Länder für vermeintliche Sünden zu bestrafen, nur weil ihnen die vom Volk dieses Landes gewählte Regierung nicht gefällt“. Etwa ein Sechstel der Bevölkerung von Hercegkút mit schwäbischen Wurzeln wurde vor 79 Jahren deportiert, darunter 136 junge Männer und Frauen, von denen 16 nie aus der Sowjetunion zurückkehrten, wohin sie zur Zwangsarbeit gebracht worden waren.