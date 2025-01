Sziget Festival präsentiert ASAP Rocky, Post Malone und Shawn Mendes

Auf dem diesjährigen Sziget Festival, das vom 6. bis 11. August stattfindet, werden der amerikanische Rapper ASAP Rocky, der ungekrönte König des Rap, Trap und R & B, Post Malone, der für einen Grammy nominierte kanadische Singer-Songwriter Shawn Mendes, Caribou und die K-Pop-Girlband Kiss of Life sowie die neue ungarische Hip-Hop-Welle Co Lee und die prägende Band der alternativen Szene, Elefant, auftreten, teilten die Organisatoren am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused, die in diesem Jahr auf Abschiedstournee geht, wird ebenfalls auf dem Sziget auftreten. Aus der britischen Clubszene wird Ahadadream auftreten, ebenso wie das neuseeländische Alt-Pop-Duo Balu Brigada, Call Me Karizma, ein Singer-Songwriter-Rapper, der in den Genres Hip-Hop und Punk arbeitet, und Hanabie, eine 2015 gegründete japanische Metalcore-Band aus Tokio.

Die Organisatoren haben bereits angekündigt, dass beim diesjährigen Sziget unter anderem Nelly Furtado, Papa Roach, Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Blessed Madonna, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Kneecap, Justine, Blossoms und Zaho de Sagazan auftreten werden.