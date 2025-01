Nationale und Budapester Wärmerekorde am Montag gebrochen

Nationale und Budapester 90-Jahres-Wärmerekorde wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Sonntag und Montag gebrochen, mit Tageshöchsttemperaturen von über 10 °C in den meisten Teilen des Landes, so der nationale Wetterdienst HungaroMet am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zwei Wetterstationen im Komitat Bács-Kiskun, Fülöpháza Hattyús-szék und Kiskunmajsa, meldeten am Montag 17 °C und brachen damit den 1936 in Pécs gemessenen Rekord von 16,8 °C. In Budapest wurde am Montag an der Station Újpest eine Temperatur von 14,2 °C gemessen, womit der Rekord von 13 °C aus dem Jahr 1936 an der Station Budapest Országút gebrochen wurde.