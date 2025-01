Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Szekszárd geplant

János Lázár, Minister für Bau und Verkehr, kündigte am Dienstag in Szekszárd, der Hauptstadt des Komitats Tolna, einen zehn Milliarden Forint teuren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Szekszárd an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Attila Berlinger, dem Fidesz-KDNP-Bürgermeister der Stadt, sagte der Minister, dass im Rahmen des Bácska-Projekts eine 50 Kilometer lange Autobahn vom geplanten Grenzübergang Tompa 2 bis zur Szent-László-Brücke gebaut werden soll. Dies ist eine große Chance für Szekszárd, da die Stadt in der Nähe der Kreuzung der Autobahnen M6 und M9 liegen wird, die den Verkehr aus dem Balkan bringen.

Laut János Lázár werden 10 Kilometer Umgehungsstraße, ein Turbokreisel, ein Radweg und 5,5 Kilometer städtische Straßen erneuert, und die MÁV-Gruppe wird den Busbahnhof und den Fuhrpark von Szekszárd erneuern. Das mit einer Investition von 5,2 Milliarden Forint errichtete Hallenbad soll im September dieses Jahres eingeweiht werden, sagte der Minister.