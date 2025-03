Sziget erhält neues Aussehen und neue Programmelemente

Das Sziget-Festival im Norden Budapests wird in diesem Jahr sowohl optisch als auch in Bezug auf die Programmelemente neu gestaltet, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Festivalbesucher, die das Sziget zwischen dem 6. und 11. August besuchen, können sich auf eine Vielzahl neuer Programme und Erlebnisse freuen, sagte Cheforganisator Tamás Kádár gegenüber der Nachrichtenagentur MTI und wies darauf hin, dass die Veranstaltung einer langfristigen Modernisierung unterzogen wird. „Es ist eine ständige Herausforderung für Sziget, seinen Platz im internationalen Wettbewerb zu behaupten“, sagte Kádár und fügte hinzu, dass die kulturellen Konsumgewohnheiten, die Erwartungen an das Festival und die Wirtschaft das Festival dazu zwingen, sich immer wieder neu zu erfinden. „In diesem Jahr machen wir einen großen Schritt nach vorne: Wir setzen Entwicklungen und Veränderungen um, die sich auf kreative Lösungen konzentrieren, während wir den grundlegenden Werten des Sziget, den lebendigen Kulturprogrammen und der musikalischen Vielfalt, treu bleiben“, sagte er.

Das Sziget wird auch in diesem Jahr wieder ermäßigte Eintrittskarten anbieten, und die Frühbucherpreise werden günstiger sein als im letzten Jahr. Kádár wies darauf hin, dass in diesem Jahr unter anderem Chappell Roan, Charli XCX, Anyma, ASAP Rocky, Shawn Mendes und Post Malone auf dem Programm stehen werden. Der Cirque du Sziget, das Zirkuszelt des Festivals, wird eine japanische Produktion mit einer Mischung aus traditionellen japanischen Instrumenten und elektronischer Musik sowie visuellen Effekten zeigen, sagte er.