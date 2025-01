Fundamenta: Die meisten Menschen würden ihr Bausparkonto für die Modernisierung ihrer Immobilie verwenden

Laut der jüngsten Kundenumfrage der Fundamenta Bausparkasse Zrt. beabsichtigt die Mehrheit der Bausparer, ihr Erspartes zur Modernisierung ihrer bestehenden Immobilie oder zur Unterstützung der Wohnziele ihrer Kinder zu verwenden, teilte die Bausparkasse, die mehrheitlich zur MBH Bank gehört, am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Etwa 40 Prozent der Verträge wurden ausschließlich zu Sparzwecken abgeschlossen, während 60 Prozent zu Kreditzwecken abgeschlossen wurden, so eine Umfrage, die auf den Antworten von 748 Kunden basiert, die ein neues Sparkonto eröffnet haben. 28,7 Prozent der Kunden planten, ihre Immobilie zu renovieren, 14,7 Prozent wollten ein gebrauchtes Haus kaufen und 8,8 Prozent eine neue Immobilie erwerben. 26,2 Prozent der Befragten gaben an, dass sie derzeit kein konkretes Wohnziel haben, aber auf jeden Fall eines in der Zukunft haben werden. 17,9 Prozent der Befragten würden ihr Erspartes zur Unterstützung der Wohnsituation ihrer Kinder verwenden.

Beim Kauf einer Immobilie ist für neun von zehn Kunden (87 Prozent) der Energieverbrauch der wichtigste Faktor. Laut der Fundamenta-Umfrage nutzten mehr als 90 Prozent der Kunden bei Vertragsabschlüssen im vergangenen Jahr den persönlichen Banker-Service des Finanzdienstleisters. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben sein landesweites Netz von 1.500 Mitarbeitern weiter ausbauen.