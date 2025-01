Wirtschaftsminister spricht vor deutsch-ungarischer Industrie- und Handelskammer

Der Erfolg Deutschlands sei wichtig für Ungarn, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am späten Donnerstag bei der Jahresauftaktveranstaltung der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit Blick auf die deutschen Wahlen verwies Nagy auf Anzeichen dafür, dass die deutsche Regierung und ihre Politik „endlich zur Vernunft kommen“ und die Wirtschaft in den Vordergrund stellen würden. Deutschland befinde sich seit zwei Jahren in der Rezession, und es sei zu erwarten, dass die Wirtschaft auch in diesem Jahr weiter schrumpfen werde. Zu den Fehlern der deutschen Wirtschaftspolitik gehöre der fiskalische Konservatismus, der in Zeiten des grünen und digitalen Wandels keinen Platz habe. Er sagte, Deutschland kaufe jetzt Strom aus Frankreich, weil es beschlossen habe, seine Kernkraftwerke abzuschalten und einen Teil der aus fossilen Brennstoffen gewonnenen Energie zu reduzieren. Die deutsche Wirtschaftsführung habe „keine Ahnung“, was sie in Sachen Elektromobilität tun solle, sagte er und fügte hinzu, dass die Entscheidung der deutschen Regierung vom Dezember, die Unterstützung für Elektroautos einzustellen, einen Abschwung in diesem Segment in ganz Europa verursacht habe.

Nagy sagte, die deutsche Wirtschaftspolitik müsse sich mit der Energiepolitik und der Unterstützung der Elektromobilität befassen. Sie müsse auch in den Steuerwettbewerb eintreten, fügte er hinzu und verwies auf die fehlende Reaktion der Europäischen Union auf die Entscheidung der Vereinigten Staaten, sich aus dem Abkommen über die globale Mindestkörperschaftssteuer zurückzuziehen. Ungarns Exporte nach Deutschland machen 20 Prozent des BIP aus und sind damit die höchsten in der EU, so Nagy. Mehr als die Hälfte dieser Exporte sind Fahrzeuge, Batterien und elektronische Produkte, fügte er hinzu. András Sávos, der Leiter der Kammer, sagte, dass rund 2.400 Unternehmen in deutschem Besitz in Ungarn tätig seien und über 220.000 Menschen beschäftigten.