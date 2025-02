Das neue Gemeindezentrum wird für Csopak große Veränderungen bringen

Die größte Investition in der Geschichte von Csopak ist das neue Gemeindezentrum, das Möglichkeiten und Veränderungen für das Leben des Dorfes bringen wird, die bisher fehlten – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Csopak-Gebäude wird zwei Stockwerke, ein Theater mit 200 Plätzen, Proberäume, Turnhallen, ein Restaurant und ein Informationsbüro haben, aber der Bürgermeister sagte, dass es in der Zukunft noch Raum für Verbesserungen gibt. Im Zentrum des Ortes soll ein zentraler Platz entstehen, auf dem verschiedene Veranstaltungen stattfinden können. So werden Strom- und Wasserversorgungsnetze verlegt, so dass in diesem Bereich Märkte veranstaltet werden können. Außerdem soll das Gelände der ehemaligen Nostori-Taverne in das Gemeindezentrum integriert werden, so dass ein halber Hektar Freifläche entsteht. Dies würde eine Reihe von Einrichtungen einschließen, und das Gelände und das Gebäude könnten eine Gemeinschaftsfunktion erfüllen, die in der Gemeinde bisher nicht möglich war. Sie wären nicht mehr von den Wetterbedingungen abhängig und könnten viel mehr Menschen gleichzeitig zusammenbringen. Im Rahmen einer öffentlichen Meinungsumfrage hatten die Einwohner auch die Möglichkeit, sich zu den ihrer Meinung nach erforderlichen Maßnahmen zu äußern. Der Bürgermeister hofft, dass es mit dieser Einrichtung leichter wird, jüngere Menschen im Dorf zu halten. Außerdem möchte man im Zentrum einen Gemeinschaftsraum schaffen, eine Kulturkneipe.