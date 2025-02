Szijjártó: Ungarn leistet großen Beitrag zur Entwicklung der NATO-Verteidigungskapazitäten

Ungarn sei ein „loyaler und zuverlässiger“ NATO-Verbündeter, der wesentlich zur Entwicklung der Verteidigungskapazitäten des Bündnisses beitrage, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel und fügte hinzu, dies sei in der gegenwärtigen „neuen Ära der Weltpolitik“ von entscheidender Bedeutung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es sei wichtig, dass die NATO „in der völlig neuen geopolitischen Realität“ zu ihrem ursprünglichen Ziel zurückkehre, das stärkste Verteidigungsbündnis der Welt zu sein, sagte Szijjártó nach einem Arbeitsfrühstück mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, wie das Ministerium mitteilte. „Dieses Verteidigungsbündnis muss seine Verteidigungsfähigkeiten stärken“, sagte Szijjártó. „Und als loyaler und zuverlässiger Verbündeter trägt Ungarn wesentlich zur Entwicklung der Verteidigungskapazitäten der NATO bei.“ Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn 2025 das dritte Jahr in Folge mehr als 2 Prozent seines BIP für die Verteidigung ausgeben wird. „Und es sollte angemerkt werden, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, da es immer noch acht Mitgliedsstaaten – also ein Viertel unserer Verbündeten – gibt, die nicht in der Lage sind, dieses 2-Prozent-Niveau zu erreichen“, sagte er. Ungarn, so Szijjártó, sei ein Spitzenreiter in der NATO, wenn es um die Entwicklung der Verteidigung gehe, da fast die Hälfte des Verteidigungshaushalts in dieses Ziel fließe und das Land damit in der Allianz hinter Polen an zweiter Stelle stehe.

Unterdessen erklärte Szijjártó, dass das multinationale NATO-Divisionszentrum in Ungarn, das die Ostflanke des Bündnisses stärken soll, nächste Woche seine volle Einsatzfähigkeit erreichen wird. Auch die Zahl der ungarischen Truppen, die weltweit an NATO-Missionen teilnehmen, übersteigt inzwischen die Zahl von 1.000, sagte er. Der Minister kündigte außerdem an, dass die ungarische Regierung sich erneut bereit erklärt habe, sich an der Überwachung des baltischen Luftraums zu beteiligen. „Dies bedeutet, dass die ungarischen Luftstreitkräfte erneut für vier Monate mit 80-90 Soldaten, zwei Kampfflugzeugen und einem Reserveflugzeug nach Litauen entsandt werden, wo wir von den Sommermonaten bis zum Ende des Herbstes an der Überwachung des baltischen Luftraums teilnehmen werden“, sagte er.