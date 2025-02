Nyitrai: Regierung wird KMU durch Anhebung der Schwelle für die Mehrwertsteuerbefreiung unterstützen

Es ist eine gute Nachricht, dass der Schwellenwert für die Mehrwertsteuerbefreiung von 12 Millionen Forint auf 18 Millionen Forint angehoben wird, und die Regierung wird die ungarischen Klein- und Mittelbetriebe unterstützen, sagte der Beauftragte des Ministerpräsidenten für vorrangige soziale Angelegenheiten in einem am Sonntag auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsolt Nyitrai betonte, dass etwa 830.000 Unternehmen in Ungarn für die Steuerbefreiung optiert haben; die neuen Regeln werden die Möglichkeit für weitere 30.000 Unternehmen eröffnen, darunter Taxifahrer, Friseure, Maler, Automechaniker und Bäcker. Bei der Erläuterung der Einzelheiten sagte er, dass die Steuerbefreiung rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Anspruch genommen werden kann und dass die Gesetzgebung genügend Zeit lässt, um die Entscheidung zu treffen, da sie bis zum 28. Februar 2025 möglich ist. Die Option steht denjenigen offen, deren tatsächlicher Umsatz im Jahr 2024 und erwarteter Umsatz im Jahr 2025 18 Millionen Forint nicht übersteigt und die nicht aufgrund anderer Bedingungen von der Option ausgeschlossen sind. „Diejenigen, die sich bereits in dieser Steuerform befinden, müssen nichts unternehmen. Unternehmen, die die erforderliche Anmeldung bereits vorgenommen haben, müssen ebenfalls nichts weiter tun“, fügte er hinzu. Die ungarische Regierung unterstützt die kleinen und mittleren Unternehmen, Ungarn kann es, schloss Zsolt Nyitrai.