EU unterstützt ungarische Lohnerhöhung für Lehrer

Die Europäische Union stellt 5 Millionen Forint (12.000 Euro) pro Lehrer zur Verfügung, um ihre Gehaltserhöhung bis 2030 zu unterstützen, sagte der ungarische Vertreter der Europäischen Kommission am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die EU zahlt 1,8 Milliarden Euro, um die Gehaltserhöhung zwischen 2024 und 2030 zu unterstützen, und das bedeutet, dass der Durchschnittslohn von Lehrern bei 80 Prozent des durchschnittlichen Akademikerlohns gehalten wird, so die Erklärung. Ziel des Gehaltsprogramms sei es, die Attraktivität des Berufs zu steigern und die Qualität und den Zugang zur Bildung zu verbessern. Dank der im Januar eingeleiteten Gehaltserhöhung erreiche das Gehalt der Lehrkräfte nun 80 Prozent des Durchschnittslohns der Hochschulabsolventen in Ungarn. Die Regierung und die EU haben vereinbart, dass dieses Niveau mindestens bis zum 31. Dezember 2030 beibehalten werden soll. Der Durchschnittslohn von Lehrern in Ungarn lag bisher bei 60 Prozent des Durchschnittslohns von Hochschulabsolventen, während er in der EU bei 90 Prozent lag.