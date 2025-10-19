Rétvári: Gehälter von 6000 Lehrern sind auf über eine Million Forint gestiegen

Durch die leistungsorientierte Bezahlung sind die Gehälter von bereits 6000 Lehrern auf über eine Million Forint gestiegen, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Bence Rétvári erklärte in seiner Mitteilung, dass das leistungsbezogene Vergütungssystem für Lehrer seit September dieses Jahres in Kraft getreten ist. Ein wichtiger Bestandteil der neuen Laufbahn ist, dass das Gehalt und die Leistung enger miteinander verbunden sind. Wer mehr für die Schüler tut, kann nun auch mehr verdienen. Die Hauptgewinner dieser Änderung sind die Kinder, da ihnen dadurch mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, betonte der Staatssekretär. Seinen Angaben zufolge sind von den 6008 Lehrern mit einem Gehalt von über einer Million Forint 2189 nicht in leitender Position, 2014 sind Schulleiter und 1805 stellvertretende Schulleiter.

Die Gehaltserhöhung für Lehrer betrug im letzten Jahr 32,2 Prozent und im Januar dieses Jahres 21,2 Prozent. Hinzu kam die seit September dieses Jahres gezahlte Leistungszulage. Dabei handelt es sich um eine Gehaltserhöhung, die auf der Grundlage einer Leistungsbewertung der Schulleiter gewährt wird. Die erste Gehaltserhöhung erhielten die Lehrer und Erzieher in den ersten Oktobertagen, erklärte er. Der Staatssekretär betonte, dass sich die Gehälter von Lehrern, Erziehern und Kindergärtnern in vier Jahren verdoppelt hätten. Dank dieser historischen Gehaltserhöhung erreicht das durchschnittliche Lehrergehalt in diesem Jahr 850.000 Forint. Er wies darauf hin, dass die Gehaltserhöhungen fortgesetzt werden: Im Januar werden die Lehrergehälter um denselben Betrag steigen wie die Gehälter von Hochschulabsolventen. Bence Rétvári bezeichnete es als wichtig, dass die Kinder ungarischer Familien von Lehrern unterrichtet werden, die sich auch finanziell wertgeschätzt fühlen. Auch die Nachfolge von Lehrern ist heute sicherer, da die erhöhten Gehälter Tausende von Pädagogen und junge Menschen für den Lehrerberuf gewonnen haben. Die hochwertigen Gehaltszulagen tragen dazu bei, die Besten im Beruf zu halten, was für die schulische Bildung der zukünftigen Generation von entscheidender Bedeutung ist, schrieb der Politiker.