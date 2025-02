Mehr als 700 Projektideen für Budapester Gemeinschaftshaushalt eingereicht

Die Budapester Bürger haben mehr als 700 Projektideen für den Gemeinschaftshaushalt der Stadt eingereicht, teilte das Büro des Bürgermeisters am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Für den fünften Gemeinschaftshaushalt des Stadtrats wurden bis zum 31. Januar über 730 Vorschläge eingereicht, so das Büro in einer Erklärung. Die Ideen umfassten Pläne zur Förderung der Fahrrad- und Fußgängermobilität, der Grünentwicklung, des Gemeinschaftsbaus, des Sports, des Recyclings und der besseren Nutzung der Flussufer. Von den eingereichten Vorschlägen werden die 300 beliebtesten in die Phase der Expertenbewertung aufgenommen. Die Einwohner können zwischen dem 6. und 21. Februar auf der Website otlet.budapest.hu ihre Unterstützung für ihre bevorzugten Ideen zum Ausdruck bringen, heißt es in der Erklärung. Die Abstimmung in der Bevölkerung wird voraussichtlich im Herbst nach den Expertenbewertungen stattfinden, heißt es weiter. Die Stadtverwaltung wird insgesamt bis zu einer Milliarde Forint (2,5 Mio. EUR) für die Umsetzung der Ideen der Einwohner zur Stadtentwicklung ausgeben, so das Büro.