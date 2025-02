KPMG: 78 Prozent der ungarischen Großunternehmen erstellten letztes Jahr Nachhaltigkeitsberichte

78 Prozent der 100 größten ungarischen Unternehmen haben im vergangenen Jahr Nachhaltigkeitsberichte erstellt, und ihre Leistung in Bezug auf Emissionen war besser als der weltweite Durchschnitt, so KPMG am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der internationalen Umfrage des Beratungsunternehmens liegen die führenden einheimischen Unternehmen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung im globalen Durchschnitt, obwohl die meisten von ihnen Unternehmen in ausländischem Besitz sind, die über ihre Muttergesellschaften berichten, so dass die Ergebnisse nicht ausschließlich die in Ungarn unternommenen Schritte widerspiegeln. Im Inland erwiesen sich die Automobil- und Pharmaunternehmen mit einer Berichterstattungsquote von 100 Prozent als die leistungsstärksten, heißt es weiter.

Dem Bericht zufolge nannten 65 Prozent der ungarischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen, den Klimawandel, 64 Prozent soziale Risiken und 62 Prozent Herausforderungen der Unternehmensführung als Geschäftsrisiken. Die Verringerung der Kohlenstoffemissionen ist seit Jahren eine Priorität, und der Anteil der ungarischen Unternehmen unter den Top 100, die eine Dekarbonisierungsstrategie vorbereitet haben, ist seit 2022 von 70 auf 92 Prozent gestiegen. Laut KPMG ist dies ein bedeutender Erfolg, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt der 100 größten Unternehmen der Welt bei 80 Prozent liegt. Die KPMG stellte jedoch fest, dass die Unternehmen mit der Verschärfung der Nachhaltigkeitsanforderungen größere Anstrengungen unternehmen müssen, und zwar nicht nur die größten, denn auch von kleinen Unternehmen wird zunehmend erwartet, dass sie diese Kriterien erfüllen. „Die Unternehmen werden in Zukunft umfassender als heute über ihre Nachhaltigkeitsstrategie, ihre Ziele, Risiken und Chancen berichten müssen“, betonten sie. KPMG’s 2024 Sustainability Survey umfasste 5.800 Unternehmen weltweit.

Die Ergebnisse der Umfrage zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 2024 wurden auf www.governancepublishing.com veröffentlicht.