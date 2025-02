Vorrangige Unterstützung für Fischzuchtbetriebe

Das Landwirtschaftsministerium (AM) gab bekannt, dass 15 Fischzuchtprojekte in der ersten Runde des Förderprogramms für die Erhaltung und Entwicklung von Ökosystemleistungen in Fischteichen mit rund 1,4 Milliarden Forint unterstützt werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Gesamtbudget der Ausschreibung beläuft sich auf 3,19 Milliarden Forint, und weitere Entscheidungen werden in den kommenden Wochen erwartet, heißt es in der Erklärung. Die Verwaltungsbehörde des Ungarischen Operationellen Fischzuchtprogramms Plus hat mit der Herausgabe der Unterlagen für die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen mit dem Titel „Unterstützung der Rolle von Fischteichen bei der Erhaltung des natürlichen Werts der Teiche“ begonnen, für die insgesamt 90 Anträge im Wert von 3,9 Milliarden Forint eingegangen sind. Nach Angaben des Ministeriums besteht das allgemeine Ziel der Regelung darin, die Erhaltung und Entwicklung von Feuchtgebieten zu fördern. Die wichtigsten Mittel, um dies zu erreichen, sind die Bereitstellung von Lebensräumen, Nahrungs- und Brutstätten, die Verringerung der Umweltbelastung und die Erhaltung der Süßwasserressourcen sowie der Einsatz von Technologien zur Erneuerung der natürlichen Ressourcen. Der Schutz der Lebensräume von Arten, die für die Erhaltung von Fischteichökosystemen von Bedeutung sind, ist ebenfalls eine Priorität.

In Fortführung der bewährten Verfahren des Programmplanungszeitraums 2014-2020 wird MAHOP Plus auch Fischzüchter in der Teichwirtschaft unterstützen. Dabei werden sie für die zusätzlichen Kosten entschädigt, die ihnen durch die Erbringung von Leistungen zur Erhaltung und Verbesserung der Natur und der biologischen Vielfalt sowie zum Schutz von Landschaftselementen entstehen. Außerdem können sie eine Entschädigung für Einkommensverluste beantragen, die ihnen durch die extensive Teichwirtschaft zur Erhaltung erneuerbarer natürlicher Ressourcen entstehen. Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen MAHOP Plus 2.3.1-2024 mit dem Titel „Unterstützung der Rolle von Fischteichen bei der Erhaltung des natürlichen Wertes von Fischteichen“ wird aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds und dem ungarischen Haushalt finanziert, heißt es in der Mitteilung weiter.