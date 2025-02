Nagy: Falls nötig, Preisintervention möglich

Wirtschaftsminister Márton Nagy hat in einem Facebook-Post am Montag angedeutet, dass die Regierung bei Bedarf erneut in die Verbraucherpreise eingreifen könnte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Könnten wieder Preisobergrenzen eingeführt werden? Wenn nötig, werden wir sofort eingreifen, um die Interessen der Familien zu schützen“, so Nagy.