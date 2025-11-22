Harro Höfliger investiert 6 Mrd. HUF in die Erweiterung seines Standorts in Debrecen

Harro Höfliger, Hersteller von Maschinen für die pharmazeutische Industrie, hat am Freitag eine 6 Mrd. HUF teure Kapazitätserweiterung an seinem Standort in Debrecen (Ostungarn) eingeweiht und damit über hundert Arbeitsplätze geschaffen, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Standort sei der zweitgrößte des Unternehmens außerhalb Deutschlands, sagte er. Die Investition wurde durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,5 Mrd. HUF unterstützt, so der Minister. Das Unternehmen werde ein großes Lieferantenentwicklungsprogramm starten, damit auch lokale KMU von der Investition profitieren können, sagte er. Es werde eng mit der Universität Debrecen und dem lokalen Berufsbildungszentrum bei der Ausbildung junger Menschen zusammenarbeiten, fügte er hinzu. Szijjártó wies darauf hin, dass Deutschland nach wie vor Ungarns wichtigster Handelspartner sei. Der bilaterale Handel habe ein Volumen von 70 Mrd. Euro pro Jahr erreicht, und der Wert deutscher Investitionen in Ungarn liege bei rund 37 Mrd. Euro. In den letzten zehn Jahren habe die Regierung 324 große deutsche Investitionsprojekte im Gesamtwert von 3.800 Mrd. HUF mit 400 Mrd. HUF unterstützt.