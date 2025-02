Kalte Nächte zu Beginn der nächsten Woche

Die Nächte werden immer kälter, nachts wird im ganzen Land Frost erwartet. Anfang nächster Woche könnten die Temperaturen unter minus 15 Grad Celsius fallen, was zuletzt im Jahr 2022 der Fall war, wie aus einem am Samstagnachmittag veröffentlichten Video der HungaroMet Zrt. hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Vorhersage zufolge werden die Mindesttemperaturen am Sonntagmorgen zwischen minus 3 und minus 8 Grad Celsius liegen, wobei in frostigen Gebieten minus 10 bis minus 11 Grad Celsius erreicht werden. Am Sonntag überwiegen tagsüber die Wolken, im Nordosten gibt es einige Sonnenstunden und die Höchstwerte liegen bei 2 bis 3 Grad. In den nächsten Tagen wird sich die Atmosphäre beruhigen und trockenere Luft eintreffen, so dass das klarere Wetter nachts zu mehr Frost führen wird. Ab Dienstag sollen die Nachttemperaturen landesweit unter minus 5 Grad Celsius liegen, in frostgefährdeten Gebieten können sie jedoch bis zu minus 18 bis minus 19 Grad Celsius erreichen. Für die zweite Hälfte der nächsten Woche wird eine langsame Abschwächung der Nachtfröste vorhergesagt.